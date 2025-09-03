Neuer Teamkapitän Wotan Wilke Möhring statt Elton bei "Wer weiß denn sowas?"

Hamburg - Wotan Wilke Möhring wird der neue Elton in der Quizshow "Wer weiß denn sowas?". Der aus dem norddeutschen "Tatort" bekannte Schauspieler wird der zweite Teamkapitän neben Ratefuchs und "Wer weiß denn sowas?"-Veteran Bernhard Hoëcker, wie die ARD-Programmdirektion mitteilte. Er freue sich jetzt am meisten auf "viel neues Wissen, lustige Fragen und jede Menge Spaß", sagte Möhring der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Hamburg. Der 58-Jährige war zuvor schon mehrfach zu Gast in der populären Ratesendung.