Der legendäre Spülmittelhersteller Fit wird von einem spanischen Unternehmen übernommen. Wie die Fit GmbH im sächsischen Hirschfelde mitteilte, handelt es sich bei dem künftigen Eigentümer um den führenden spanischen Markenhersteller für Haushaltsprodukte, Blue Sun. Die knapp 300 Arbeitsplätze am Fit-Produktionsstandort bei Zittau sollen erhalten bleiben. Hintergrund der Übergabe ist, dass Fit-Geschäftsführer Wolfgang Groß nach über drei Jahrzehnten an der Unternehmensspitze in den Ruhestand geht. Gesucht wird nun ein neuer Geschäftsführer.