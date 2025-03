Der 25-Jährige hatte am vergangenen Wochenende das Auftaktrennen in Australien gewonnen und führt in der Gesamtwertung erstmals in seiner Karriere vor Weltmeister Max Verstappen von Red Bull. "War es gut? Ja. War es perfekt? Nein", sagte Norris zum gelungenen Start in Melbourne bei der offiziellen Pressekonferenz in China.