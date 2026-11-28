Berlin/Wien - Der Schlagersänger Heino hat Kritik zurückgewiesen, nachdem er für einen neuen Song Textpassagen eines Lieds aus der Zeit des Nationalsozialismus verwendet hatte. "Ich habe in einer 70-jährigen Karriere noch kein einziges Nazi-Lied aufgenommen, das diesen Namen verdient", sagte er der "Bild"-Zeitung. Diese Lieder seien "Gott sei Dank alle verboten", und andere Lieder aus dieser Zeit unterschieden sich in wesentlichen Teilen der Musik von den Originalen. "Im Übrigen singe ich die Lieder, die mir gefallen, und lasse mir von keiner Gesinnungspolizei vorschreiben, was ich zu singen habe oder nicht."