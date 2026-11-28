Forscher sieht Verwendung des Textes kritisch

Musikwissenschaftler Thorsten Hindrichs äußerte trotz des harmlosen Textes und der neuen Melodie Vorbehalte. "Ich sehe es kritisch, mehr oder weniger kommentarlos und ohne jeden Kontext Liedgut oder Propagandamusik aus dem historischen Nationalsozialismus zu übernehmen und umzubauen - und dann gleichzeitig zu sagen: Das wusste ich alles gar nicht, damit habe ich eigentlich überhaupt nichts zu tun", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.



Hindrichs beschäftigt sich an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz unter anderem mit rechten Musikströmungen. Der Experte wies darauf hin, dass andere neue Versionen von "Erika" schon seit mindestens zehn Jahren im Netz kursieren - erst in Online-Spielen, und seit ein paar Jahren auch als Musik in Videoclips. Das Lied tauche nicht nur in Neonazi-Kanälen auf, sondern auch in harmlosen Tiktok- oder Instagram-Clips, in denen User etwa wandern oder joggen. Heinos Song sei ein weiterer Baustein in der anhaltenden Normalisierung extrem rechter Inhalte, so Hindrichs.