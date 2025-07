Feuer und Flamme ist Matthias Reichel, wenn er von der bevorstehenden Premiere spricht. Vorfreude ist dem Vorsitzenden anzumerken, denn der Briefmarken-Sammlerverein Meiningen kann eine eigene Sonderausstellung zum Thema „Eisenbahn“ präsentieren. In der 2024 eröffneten Dampflok-Erlebniswelt wird sie ab dem 9. August zu sehen sein, informiert er zusammen mit Cornelia Kraffzick von der Stadt Meiningen. Die Idee dazu entstand in Zusammenarbeit mit dem Dampflokverein, durch den der Kontakt in die Erlebniswelt geknüpft wurde. Das neueste touristische Highlight der Stadt Meiningen bietet in seiner Dauerausstellung bekanntlich interessante Einblicke in die Funktionsweise der Dampflok. An verschiedenen Mitmachstationen können Besucher spielerisch das Zusammenwirken der Elemente Feuer, Wasser und Kohle entdecken, die die eisernen Dampfrösser mit ihrer Energie und ausgefeilter Technik schließlich in Fahrt bringen.