Wo sucht jemand, der etwas verloren hat? Klar: an dem Ort, an dem er das vermisste Objekt zuletzt gesehen hat. Doch wohin, wenn es dort nicht mehr ist? Dann führt der Weg meist ins Fundbüro. In Ilmenau befindet sich dieses im Gebäude 2 des Rathauses. Für Verlierer und Finder wird der Gang dorthin künftig jedoch oft überflüssig. Suchanzeigen und bald auch Fundmeldungen lassen sich rund um die Uhr bequem von zu Hause aus aufgeben. Das Ilmenauer Fundbüro ist nämlich an das Onlineportal „Fundbüro Deutschland“ angeschlossen. Mehr als 800 Kommunen bundesweit nutzen die Plattform bereits.