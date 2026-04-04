Die Minusgrade am zeitigen Morgen des Gründonnerstag störten kaum jemanden, die sich da auf dem Schulhof der Meininger Ludwig-Chronegk-Grundschule versammelt hatten. Die Lehrer nicht, und auch nicht die Ehrengäste. Schon gar nicht die 270 Mädchen und Jungen, die – nach Monate langen Bauphase – ihren Schulhof wieder in Besitz nehmen konnten. Hatten sie ihn doch während der Bauarbeiten oft nur sehr eingeschränkt nutzen können. Doch diese waren notwendig geworden, da das Areal in vielen Bereichen nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprach. Es fehlte insbesondere an Sitzgelegenheiten, Grünflächen, schattenspendenden Elementen sowie an vielfältigen Spiel- und Bewegungsangeboten.