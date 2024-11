Neuer Schuldneratlas: Thüringer halten ihr Geld zusammen - weniger überschuldet

Thüringer zählen zu den eher Sparsamen

Insgesamt gehört der Freistaat zu den Bundesländern, in denen sich die Menschen beim Schuldenmachen zurückhalten. Die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen, liegt im Freistaat nach der Untersuchung von Kreditreform bei 7,4 Prozent nach 7,7 Prozent im vergangenen Jahr. Einen geringeren Anteil an verschuldeten Personen haben bundesweit nur Bayern mit 5,9 Prozent und Baden-Württemberg mit 6,5 Prozent. Bundesweit liegt danach die Überschuldungsquote bei 8,1 Prozent.