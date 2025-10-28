Die am höchsten gelegene Baustelle der Großgemeinde Floh-Seligenthal befindet sich rund 750 Meter über dem Meeresspiegel, weit außerhalb der Ortslage. Das Rennsteighaus an der Neuen Ausspanne ist gerade von Gerüsten umstellt, Keine grundhafte Sanierung, aber mehr als eine simple Instandhaltungsmaßnahme. „Die Attika muss ausgetauscht werden“, sagt Thomas Danz vom kommunalen Bauamt. Die Konstruktion mit dem mediterran klingenden Namen am oberen Teil der Außenwand ist verwittert. Das Klima am Kammweg ist eben nicht griechisch-mild, sondern rau.