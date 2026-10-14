Neuer Roman: Jack Sawyer ist zurück - Stephen King beendet Talisman-Reihe

Hannover - "Es gibt andere als diese Welten." Lapidar sagt dies der obskure Berater eines Provinzdespoten - nicht in unserer Welt, sondern in den Territorien, im Reich Mittwelt. Wer die Bücher von Stephen King verschlungen hat, ahnt nun wohl, was kommt: Der Protagonist zweier Klassiker, Jack Sawyer, kehrt zurück. Wieder hat er eine lange Reise vor sich, voller Gefahren: bedroht von seinem Schicksal, verwandelten Menschen, grausigen Monstern und einer dunklen Macht. Das neue Buch "Andere als diese Welten" der US-Autoren King und Peter Straub ist ein würdiger Abschluss der Talisman-Trilogie. Doch trotz allem: Jacks Reise ist lang - und hat auch für den Leser Längen.