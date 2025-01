"Die Musiker, wie auch die meisten anderen Männer in meinem Buch haben ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität. Toxisch, wenn man den Kampfbegriff benutzen will", sagte der Schlagzeuger. Es gehe nicht um Einzelfälle, sondern um ein Verhaltensmuster, das sich in verschiedenen Zusammenhängen wiederhole.