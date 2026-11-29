Welche Unterschiede gibt es zwischen Stadt und Land?

Interessant ist auch ein Vergleich zwischen der Situation in Städten und auf dem Land. In den großen Städten ist der Rückgang der HIV-Neuinfektionen

nach Angaben des RKI bei MSM seit 2015 deutlich ausgeprägter als außerhalb dieser Städte. Bei Menschen mit heterosexuellen Kontakten sind die HIV-Infektionen von 2021 bis 2025 außerhalb großer Städte stärker gestiegen als in großen Städten. "Die unterschiedliche Entwicklung könnte ein Hinweis darauf sein, dass Präventionsangebote innerhalb der Städte über 500.000 Einwohner stärker vorhanden sind und angenommen werden", sagt an der Heiden. Es muss allerdings laut RKI auch beachtet werden, dass in Deutschland deutlich mehr Menschen außerhalb der großen Städte leben als in Städten.