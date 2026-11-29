Berlin - Mit HIV haben sich im Jahr 2025 etwas mehr Menschen in Deutschland neu angesteckt als im Jahr 2024. Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt die Zahl der Neuinfektionen auf 2.400. Das sind etwa 100 mehr als im Jahr 2024, wie einem RKI-Bericht im Vorfeld des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember zu entnehmen ist. Die Schätzung umfasst HIV-Neuinfektionen in Deutschland sowie Neuinfektionen von Menschen deutscher Herkunft, die sich im Ausland angesteckt haben. Wie viele sich im Ausland infiziert haben, werde nicht eigens erfasst, erklärt Statistiker Matthias an der Heiden, der am RKI für das Fachgebiet HIV und Aids tätig ist. Der Anteil sei aber deutlich geringer als der in Deutschland.