Wenn Robin Horn in seinem Verantwortungsbereich unterwegs ist, der sich westlich von Ilmenau bis Lehmannsbrück erstreckt und im Norden bis zur Heyda-Talsperre reicht, und malerische Orte wie den Großen Streichteich streift, dann findet er schon, dass er ein bisschen ein Privileg hat, an einem so schönen Platz arbeiten zu dürfen. Zwar ist der 30-Jährige erst wenige Monate im und für das Revier Wolfsberg verantwortlich, weiß aber längst die weitestgehend noch intakte Natur hier zu schätzen.