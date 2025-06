Die Prachtregion Schmalkalden-Meiningen darf sich auf überregionale Aufmerksamkeit in der touristischen Vermarktung freuen: Der neue Deutschland-Reiseführer „47 Ausflugsziele – Band 2“ des renommierten Reiseblogs „We travel the world“ erscheint in Kürze – und der Landkreis ist mit fünf Highlights prominent vertreten. Die Blogger Caro und Martinwidmen der Region mit Abstechern in die unmittelbare Umgebung insgesamt 22 Seiten ihres Buches.