Neuer Rathauschef Er kann rechnen, singen, klettern – jetzt führt er Hanau

Wie Kaminsky lässt sich Bieri jeden Tag die Liquiditätsplanung vorlegen. Nur eine Sache macht er anders: Den Espresso, den Kaminsky dabei üblicherweise trank, lässt er weg.

Lob von Landesbank: "Eine Stadt schwimmt gegen den Strom"

Bieri weiß, dass der Blick auf die Kassenlage in den kommenden Jahren besonders gefragt sein wird. Hanau steht vergleichsweise gut da: Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Stadt einen Überschuss von 2,6 Millionen Euro, die Rücklagen betragen 51 Millionen Euro und das Anlagevermögen beispielsweise in Schulen und Kitas wird auf von rund 1,7 Milliarden Euro beziffert. Von der Hessischen Landesbank gibt es dafür Lob: "Hanau – Eine Stadt schwimmt gegen den Strom", titelte die Helaba kürzlich.

Für dieses Jahr wird allerdings ein Defizit von etwa 15 Millionen Euro erwartet. Was nach Ansicht der Stadt viel damit zu tun hat, dass Hanau vom Land Hessen nicht gerecht behandelt wird.

So habe die Stadt mit der Kreisfreiheit zusätzliche Aufgaben übernommen, erhalte dafür bislang aber keinen vollständigen Ausgleich. Zudem belasten Mindereinnahmen den Haushalt, weil das Statistische Landesamt im Rahmen des Zensus 2022 eine deutlich geringere Einwohnerzahl für Hanau festgestellt hat, als sie das städtische Melderegister ausweist. Der Streit mit dem Land wird derzeit vor Gericht ausgetragen.

Die Gesamtlage ist herausfordernd: Die Kommunen stehen finanziell unter Druck, gleichzeitig wachsen die Erwartungen an sie. Wenn Städte und Gemeinden finanziell ausbluteten, gefährde das aus seiner Sicht auch die Demokratie, betont Bieri. Denn nirgendwo werde Demokratie so unmittelbar gelebt wie vor Ort.

Kein Rotstift bei Vereinen und Ehrenamt

Als eine seiner wichtigsten Aufgaben nennt er deshalb die Aufstellung des neuen Doppelhaushalts. Dabei geht es nach seinen Worten um mehr als um Einnahmen und Ausgaben. Sein politisches Leitwort lautet "Miteinander". Das war bereits das Motto seines Wahlkampfs und soll nun zum Prinzip seiner Amtszeit werden.

Spalten und Polarisieren wäre die einfachere Aufgabe, sagt Bieri. Schwieriger sei es, Menschen zusammenzubringen. Deshalb möchte er Orte, Formate und Möglichkeiten schaffen, an denen Begegnung stattfinden kann. Dazu gehören für ihn auch Vereine und Ehrenamt.

Gerade dort will er trotz der schwierigen Finanzlage nicht den Rotstift ansetzen: "Auch wenn die Finanzlage nicht einfach ist: Wir können es uns nicht leisten, beispielsweise bei Vereinen oder im Ehrenamt zu sparen." Dann doch lieber beim Espresso kürzen.