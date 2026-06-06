Der in Düsseldorf ansässige Droste-Verlag gibt die Buchreihe „Radeln für die Seele“ heraus. Sie soll dazu einladen, „den Alltag hinter sich zu lassen und auf dem Fahrrad zur Ruhe zu kommen. Ob entlang malerischer Strecken, durch idyllische Landschaften oder vorbei an genussvollen Highlights – hier wird der Weg selbst zum Ziel“, verspricht der Verlag. Jede Tour sei sorgfältig ausgewählt und verspreche entspannte Erlebnisse voller Natur, Kultur und regionalem Charme.