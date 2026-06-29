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  6. Bühl ist Vize der Fraktionschefkonferenz von CDU und CSU

Neuer Posten Bühl ist Vize der Fraktionschefkonferenz von CDU und CSU

Thüringens CDU-Fraktionschef Andreas Bühl übernimmt einen neuen Posten innerhalb der Union. Er will Thüringen damit auch auf Bundesebene mehr Gehör verschaffen.

Neuer Posten: Bühl ist Vize der Fraktionschefkonferenz von CDU und CSU
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Thüringens CDU-Fraktionschef Andreas Bühl wurde zum Vize der Fraktionsvorsitzendenkonferenz von CDU und CSU gewählt. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer CDU-Politiker Andreas Bühl ist zum Vize-Chef der Fraktionsvorsitzendenkonferenz von CDU und CSU gewählt worden. Das Votum der Fraktionschefs aus den Ländern, dem Bundestag und dem Europäischen Parlament erging bei einem Treffen in Oranienbaum-Wörlitz in Sachsen-Anhalt einstimmig, wie die Thüringer CDU-Fraktion mitteilte, deren Chef Bühl seit Dezember 2024 ist. Zum neuen Vorsitzenden der Konferenz wurde Niedersachsens CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner gewählt. 

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"Gerade in einer Zeit, in der viele zentrale Entscheidungen in Berlin unmittelbare Auswirkungen auf die Länder haben, braucht Thüringen eine starke Stimme in den bundesweiten Gremien der Union", sagte der 39-jährige Bühl. Er werde sich dafür einsetzen, dass die Anliegen Thüringens frühzeitig in die Beratungen einfließen.