Neuer Posten: Bühl ist Vize der Fraktionschefkonferenz von CDU und CSU

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer CDU-Politiker Andreas Bühl ist zum Vize-Chef der Fraktionsvorsitzendenkonferenz von CDU und CSU gewählt worden. Das Votum der Fraktionschefs aus den Ländern, dem Bundestag und dem Europäischen Parlament erging bei einem Treffen in Oranienbaum-Wörlitz in Sachsen-Anhalt einstimmig, wie die Thüringer CDU-Fraktion mitteilte, deren Chef Bühl seit Dezember 2024 ist. Zum neuen Vorsitzenden der Konferenz wurde Niedersachsens CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner gewählt.