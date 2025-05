Neuer Pontifex in Rom Münchner Petrusfigur erhält nach der Papstwahl Tiara zurück

Dabei handelt es sich um ein besonderes Ritual in der Kirche St. Peter. Der Figur werde die Krone stets abgenommen, wenn ein Papst sterbe, erläuterte ein Sprecher des Erzbistums München und Freising. In einer Prozession hatte Stadtpfarrer Daniel Lerch die Tiara vorübergehend vor einem Bild des verstorbenen Pontifex abgestellt. Nun, nachdem ein neues Oberhaupt im Vatikan ist, kehrte der Kopfschmuck wieder feierlich an seinen eigentlichen Platz zurück.