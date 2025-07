Auffälligkeit ist genau da, wo Berechnungen sie erwarten

Das könnte sich nun mit Hilfe eines besonderen Instruments geändert haben, dem Enhanced Resolution Imager and Spectrograph (Eris) am Very Large Telescope. Es zeigte die Auffälligkeit, die auf einen Planeten hinweist, direkt an der Basis eines der Spiralarme der Scheibe. Genau an dieser Stelle hatten die theoretischen Berechnungen den Planeten vermutet.