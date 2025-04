Harald Heyn kann es selbst kaum glauben. Die Henneberger und auch die dazugehörigen Orte Unterharles und Einödhausen wählten ihn zu ihrem Ortsteilbürgermeister. Obwohl er zu keiner Zeit auf einer Kandidatenliste stand und es zwei Anläufe brauchte, ging für die Mehrheit der Wähler am Sonntag ein Wunsch in Erfüllung. Der junggebliebene 70-Jährige nahm das Ehrenamt an und besiegelte am Mittwochmorgen mit seiner Unterschrift im Wahlleiterbüro der Stadt Meiningen den Vertrag.