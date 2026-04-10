Während der vogelkundlichen Wanderung im Naturschutzgebiet „Breitunger Seen“ fiel Naturfreunden am Karfreitag fiel auf, dass neben den bekannten Storchennestern von Breitungen auch auf der Basilika zwei Störche stehen. Ein sofortiger Kontrollgang bestätigte die Anwesenheit von zwei Störchen, die Zweige und feineres Pflanzenmaterial auf den Turm der historischen Basilika brachten und ein erster Nestanfang entstand.