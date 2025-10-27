Neuer Netflix-Film Schonungslose Doku über Haftbefehl - "Ich war schon tot"

Es brauche eine gehörige Portion Mut, sich so offen und ehrlich vor der Kamera zu zeigen, betont Sevinç. Auch er trennt zwischen dem realen Anhan und der Kunstfigur Haftbefehl, sagt: "Haftbefehl ist gefährlich, vor allem für Aykut selbst. Wenn er in diese Haftbefehl-Welt abtaucht, hat das für ihn keine Grenzen."

In einer Szene in einem Hotelzimmer wirft Anhan das Filmteam hinaus, die Kamera läuft weiter. Er ist zu hören, spricht von Dämonen in seinem Kopf. "Auch das ist Teil von diesem Weg, den wir begleitet haben, dass es immer absurder wurde", erzählt Sevinç. "Diese Szene im Hotelzimmer war für mich der Moment, an dem klar wurde, dass es ohne Hilfe von außen nicht weitergeht."

Radikale Ehrlichkeit

"Aykut hat den Einschlag in die Hip-Hop-Welt mit seiner Musik so hinbekommen, weil er einfach radikal ehrlich war", sagt Moreno. So ist er in der Doku auch. "Er nennt Ross und Reiter", betont Moreno. "Er sagt: Seit 25 Jahren nehme ich Drogen und deswegen ist mein Gehirn Matsch."

Ausgangspunkt für die Doku waren Drehbücher für eine Serie, die der Rapper vor rund vier Jahren M'Barek schickte. "Er wollte sein Leben fiktional in einer Serie erzählen und ich sollte seinen Vater spielen", erinnert sich M'Barek. "Weil ich seine sehr tragische Familiengeschichte kannte, war mir klar, dass ich diese Rolle nicht übernehmen kann."

Er habe Anhan offen gesagt, dass er die Drehbücher nicht für angemessen halte, sie seiner Geschichte und ihm als Künstler nicht gerecht würden. M'Barek empfahl stattdessen eine Dokumentation. "Er hat sofort beschlossen, dass ich die Doku produzieren soll", sagt M'Barek - und so kam es dann auch.

Gerade in der Entertainmentindustrie werde viel zu selten offen über Themen wie Sucht oder Depression gesprochen, sagt M'Barek. "Was mit Menschen passieren kann, die permanent im Rampenlicht stehen, welche Zerreißproben damit einhergehen – das wird oft ausgeblendet. Der Film zeigt, dass hinter Glanz und Glamour oft große Tragik liegt."

Harter Rapper, sensibler Mensch

Der Film macht deutlich, dass hinter dem selbstbewussten Rapper ein sensibler Mensch steckt - einer, der zu kämpfen hat, weil sein Vater bei keinem seiner Fußballspiele für eine Jugendmannschaft von Kickers Offenbach war, einer, der überrascht, weil er Musik von Reinhard Mey mag.

Läuft die Doku Gefahr, dass Anhans Verfehlungen entschuldigt werden mit einer schwierigen Jugend und mit seiner Sucht? Auch die beiden Regisseure haben sich darüber Gedanken gemacht. Moreno sagt dazu: "Der Erste, der diese Entschuldigung nicht akzeptiert, ist Aykut selbst."