Neuer Name: Generations- und Eigentümerwechsel

„Mit dem neuen Namen stellen wir die Weichen für die Zukunft, ohne unsere Wurzeln aus den Augen zu verlieren“, heißt es in einer Pressemitteilung der KRS-System GmbH mit der Adresse „Im Vorwerk 30“ in Barchfeld-Immelborn. Diese ist mit den Worten überschrieben „Aus KRS – SEIGERT wird KRS – SYSTEM: Thüringer Wälzkörperspezialist stellt sich für die Zukunft neu auf“. Denn mit der Namensänderung stelle das Unternehmen „die Weichen für seine weitere Entwicklung“ und setze zugleich „ein klares Zeichen für den Produktionsstandort Barchfeld-Immelborn“. Soll heißen: „Die bisherigen Geschäftsführer übernehmen als Eigentümer künftig noch mehr Verantwortung für das Unternehmen.“