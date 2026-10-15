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  6. Generations- und Eigentümerwechsel

Neuer Name Generations- und Eigentümerwechsel

Es geht um 240 Jobs bei einem Unternehmen in Barchfeld-Immelborn. Der Walzkörperhersteller KRS bekenne sich „zur Region und zu den Menschen, die dort beschäftigt sind“.

Neuer Name: Generations- und Eigentümerwechsel
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Thomas Vollmer (links) und Jörg Ruffert: „Die bisherigen Geschäftsführer übernehmen als Eigentümer künftig noch mehr Verantwortung für das Unternehmen“, heißt es. Foto: KRS-Systems GmbH

„Mit dem neuen Namen stellen wir die Weichen für die Zukunft, ohne unsere Wurzeln aus den Augen zu verlieren“, heißt es in einer Pressemitteilung der KRS-System GmbH mit der Adresse „Im Vorwerk 30“ in Barchfeld-Immelborn. Diese ist mit den Worten überschrieben „Aus KRS – SEIGERT wird KRS – SYSTEM: Thüringer Wälzkörperspezialist stellt sich für die Zukunft neu auf“. Denn mit der Namensänderung stelle das Unternehmen „die Weichen für seine weitere Entwicklung“ und setze zugleich „ein klares Zeichen für den Produktionsstandort Barchfeld-Immelborn“. Soll heißen: „Die bisherigen Geschäftsführer übernehmen als Eigentümer künftig noch mehr Verantwortung für das Unternehmen.“

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Damit verbinde KRS den „Generations- und Eigentümerwechsel mit einer klaren Perspektive“. Und zwar: „Den Standort langfristig zu sichern, das Unternehmen technologisch weiterzuentwickeln und die gewachsene Kompetenz in der Herstellung von Wälzkörpern wie Kugeln, Rollen und Nadeln fortzuführen.“ Die Unternehmensgeschichte beginnt laut Chronik auf der Internetseite www.krs-system.de mit der Gründung der Firma Wilhelm-Heller-Metallfabrik (Produktion von Messer- und Schneidwaren) im Jahr 1863. Für das Jahr 1995 ist vermerkt: „Kauf der Kugel- und Rollenfabrik Schweina und Gründung der KRS Wälzkörper Technologie durch den jetzigen Eigentümer Herrn Peter Seigert“. Und 2026: „Umbenennung in KRS - SYSTEM GmbH“.

Rund 240 Mitarbeiter arbeiten heute laut Firmenangaben bei KRS in Barchfeld-Immelborn. Für das Unternehmen bedeute die neue Eigentümerstruktur deshalb nicht nur eine Namensänderung, sondern auch ein „klares Bekenntnis zur Region und zu den Menschen, die dort beschäftigt sind“. Der Standort Barchfeld-Immelborn, die Arbeitsplätze und die gewachsene Fertigungskompetenz sollen „zentrale Bestandteile der Unternehmensstrategie“ bleiben.

Ralph Groß (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Barchfeld-Immelborn, begrüßt die Firmenübernahme durch die Geschäftsführer Thomas Vollmer und Jörg Ruffert: „Somit bleiben die Arbeitsplätze für 240 Menschen vor Ort erhalten, die Tradition der Metallverarbeitung wird zukunftsfähig weitergeführt und der Industriestandort Barchfeld-Immelborn gesichert“, meint er.