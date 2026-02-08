Aktuell ruhen die Arbeiten auf der Baustelle für den Tante-Enso-Supermarkt in der Moorgrundstraße im Bad Salzunger Ortsteil Gumpelstadt. Sobald es die Witterung zulässt, sollen die Arbeiten weitergehen. Aktuell stehe der Termin für die Eröffnung noch nicht fest, teilt eine Sprecherin des Bremer Unternehmens My Enso auf Nachfrage der Redaktion mit. In den vergangenen Monaten sei jedoch schon viel passiert.