Die Stadt Suhl ist mit Blick auf ihren Wohnungsbestand und die Höhe der Mieten durchaus eine besondere Stadt. Dies vor allem mit Blick auf die andernorts händeringend gesuchten Sozialwohnungen – jene Wohnungen also, deren Mietzins gesetzlich auf 5,80 Euro pro Quadratmeter gedeckelt ist und die vom Sozialamt bei Bedarf bezuschusst werden. Während der Bund angesichts der verschärfenden Wohnungsnot mit Vehemenz auf den Bau solcher Sozialwohnungen drängt und diesen mit viel Geld fördert, gibt es die Wohnungen in Suhl ausreichend. Und nicht nur das: Trotz der seit Jahren laufenden Abrissprogramme der großen Suhler Vermieter AWG „Rennsteig“ und GeWo ist ein Überhang an diesen Wohnungen vorhanden.