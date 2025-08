Neu ist die über die Landesgrenze hinaus von Meiningen bis nach Fladungen verkehrende Linie 411, welche Montag bis Freitag zwei, an Wochenenden und an Feiertagen in Thüringen drei Fahrtenpaare anbietet. Die Busse fahren dabei über Walldorf, Herpf, Stepfershausen, Oberkatz, Kaltennordheim, Kaltensundheim und Reichenhausen. Die Linienerweiterung nach Fladungen wird am 10. August am Bahnhof Fladungen von 10 bis 16 Uhr mit einem Info- und Souvenirverkaufsstand der MBB gefeiert. Zudem verkehrt der Oldtimerbus, der Ikarus-Schlenki, um 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr von Fladungen nach Kaltennordheim und zurück.