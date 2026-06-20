Mit Blick auf die eigene Biografie sagt Pantisano, er erinnere sich an ein Gefühl der Verachtung - man habe auf Menschen wie ihn herabgeblickt. Diese Verachtung sehe er auch in der Politik der Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). "Das Problem sind (...) nicht diejenigen, die mit dem Schlauchboot nach Europa fliehen müssen, sondern es sind diejenigen, die mit dem Privatjet über unsere Köpfe fliegen."