Es scheint still geworden zu sein um das ehemalige Schleusinger Krankenhaus, nachdem der Verkauf der etwa 5000 Quadratmeter großen Immobilie im Frühjahr geplatzt war. Doch auch wenn es ruhig scheint, ist es das nicht. Schleusingens Bürgermeister Alexander Brodführer jedenfalls berichtet auf Nachfrage von Aktivitäten und vielen Gesprächen. Er sei involviert, ebenso wie der Geschäftsführer der Henneberg-Kliniken Besitzgesellschaft, Jürgen Jäger.