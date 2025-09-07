Die Katholische Gemeinde in Suhl darf sich freuen. Sie hat einen neuen Pfarrer, der vor allem durch eines auffällt: Er ist gerade einmal 33 Jahre jung. Am Sonntagvormittag hat er seinen ersten Gottesdienst in Suhl abgehalten. Einige Gemeindeglieder hatten ihn bereits kennenlernen dürfen, als er im August in Meiningen in sein Amt eingeführt wurde. Rund 30 Männer und Frauen waren damals eigens zu diesem Akt angereist.