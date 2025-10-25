Patienten des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Hildburghausen haben es sicher schon mitbekommen. In den Praxisräumen der kardiologischen Sprechstunde – in der Erkrankungen des Herzens behandelt werden – gibt es ein neues Gesicht: Ahmad Sulaiman hat die Sprechstunde seit dem Umzug in die Räume der Henneberg-Kliniken von Kai Kögler, Chefarzt der Kardiologie, übernommen. Der 41-jährige Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie bringt Erfahrung aus Kliniken verschiedener Länder mit. „Ich freue mich auf die Tätigkeit im MVZ Hildburghausen und die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team. Die Patienten können sich auf eine kompetente und persönliche Betreuung verlassen“, teilt Sulaiman mit.