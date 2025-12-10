Nach der Abspaltung vom bisherigen Verein Bushido Karate Trusetal und der daraus resultierenden Gründung eines neuen Vereins im September hat dieser – der Tadaima Taki Trusetal – am vergangenen Freitag seine alte, neue Heimstätte bezogen. Dabei blickte man auf einige arbeitsintensive Tage von engagierten Freiwilligen, bevor die alte Trusetaler Grundschule nun dem kampfsport- und sportbegeisterten Nachwuchs, aber auch Erwachsenen eine Heimat in echter Wohlfühlatmosphäre bietet.