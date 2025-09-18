Während andere Kinder von großen Baggern, schnellen Autos und dem nächsten Lego-Bausatz träumen, hatte Lukas Klöppel schon sehr früh ganz andere Vorstellungen: Er wollte eines Tages selbst an der Orgel sitzen. Ein Ziel, das er bereits im Alter von zehn Jahren erreichte. Kein Wunder also, dass auch sein Berufswunsch in eben jene Richtung führte: Der studierte Organist ist der neue Kantor im Kirchgemeindeverbund Zella-Mehlis/Oberhof. Er folgt auf Sebastian Schmuck, der nach zehn Jahren in Zella-Mehlis jüngst sein Vikariat in Wasungen angetreten hat. Am vergangenen Sonntag hat sich Lukas Klöppel der Gemeinde vorgestellt.