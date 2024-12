Seit kurzem ist auch im nördlichen Landkreis ein Kalender für 2025 erhältlich, der „Herrnhäuser Kolanner“ vom Neuhäuser Heimatverein. „Diesmal gibt es weniger Mundart, dafür aber „hische“ Fotografien aus Neuhaus am Rennweg und Umgebung mit dem Titel „Ohgemolt“. So sagt man hier im Übrigen, wenn etwas fotografiert wird“, erklärt Tobias Rosenbaum vom Heimatverein Neuhaus am Rennweg.