Santiago de Chile - 40 Jahre alt, aber noch längst nicht fußballmüde: Kap Verdes WM-Star Vozinha steht vor einem Wechsel nach Chile. Der zuletzt vereinslose Torwart soll zu Colo-Colo in die Hauptstadt Santiago de Chile wechseln. Vozinha werde in den nächsten Tagen nach Chile kommen, dort die obligatorischen Untersuchungen absolvieren und dann im Stadion vorgestellt werden, sagte Vereinspräsident Aníbal Mosa.
Neuer Job mit 40 So geht es mit Kap Verdes WM-Star Vozinha weiter
dpa 25.07.2026 - 14:12 Uhr