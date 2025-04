Neuer Job: Kleineheismann verlässt Fürth - U19-Coach in Hoffenheim

"Stefan hat in seiner Zeit bei uns großartige Arbeit geleistet und wir sind ihm sehr dankbar für seinen Einsatz. Er hat mit dem erfolgreichen Abschluss der Fußballlehrer-Lizenz den Grundstein gelegt, um nun die nächsten Schritte in seiner Trainerkarriere zu gehen", sagte Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner in einer Vereinsmitteilung.