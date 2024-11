Zürich (dpa/lby) - Der langjährige Ingolstädter Trainer Tomas Oral tritt beim GC Zürich in der Schweiz eine neue Aufgabe an. Oral erhielt beim Tabellenletzten der Super League einen Vertrag für die laufende Saison, teilte der Club mit. Der 51 Jahre alte Oral betreute zuletzt in der Spielzeit 2022/23 den damaligen Zweitligisten SV Sandhausen, blieb in sechs Spielen jedoch sieglos und holte in seiner Zeit am Hardtwald lediglich zwei Zähler.