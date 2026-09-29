Sofia - Markus Gisdol ist neuer Trainer des bulgarischen Fußball-Rekordmeisters ZSKA Sofia. Der ehemalige Bundesliga-Coach der TSG Hoffenheim, des Hamburger SV und des 1. FC Köln erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, teilte der Verein mit. ZSKA ist aktuell in der ersten Liga Tabellenzweiter hinter Meister Levski Sofia. Gisdol ist mit seiner neuen Mannschaft auch in der europäischen Conference League vertreten.
Neuer Job Ex-Bundesliga-Trainer Gisdol übernimmt ZSKA Sofia
dpa 29.09.2026 - 18:40 Uhr