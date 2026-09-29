Neuer Job: Ex-Bundesliga-Trainer Gisdol übernimmt ZSKA Sofia

Für den 57-Jährigen ist Sofia die vierte Auslandsstation nach Lok Moskau sowie Samsunspor und Kayserispor in der Türkei. Bei Kayserispor war er im vergangenen Oktober nach etwas mehr als drei Monaten freigestellt worden. In Sofia ist Gisdol Nachfolger von Hristo Yanev, der vor drei Wochen seinen Rücktritt erklärt hatte.