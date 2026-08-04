Seit gut einem Jahr ist nichts mehr auf dem Schlotberg zwischen Jüchsen und Queienfeld in der Gemarkung Aroldshausen passiert: Hier befindet sich das genehmigte Windvorranggebiet W-28, in dem die Firma eno energy drei Windkraftanlagen errichten wollte. Lange dauerte es, bis alle Vorbereitungen abgeschlossen waren – im Anschluss wurde eine Zufahrtsstraße ertüchtigt und bis in den Sommer 2025 hinein die Standplätze für die Windräder modelliert. Doch dann war Schluss – eno energy meldete im Oktober Insolvenz an.