Vorbeiflug nahe der Umlaufbahn von Jupiter

Rasend an der Sonne vorbei, der Erde im Dezember am nächsten: Zurzeit fliegt das Objekt laut NOIRLab nahe der Umlaufbahn von Jupiter, etwa 465 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Am nächsten soll der Komet unserem Planeten demnach am 19. Dezember kommen, wenn er sich auf 270 Millionen Kilometer annähert. Zum Vergleich: Die mittlere Distanz von der Erde zur Sonne beträgt etwa 150 Millionen Kilometer.Ende Oktober dürfte der Komet besonders nahe an der Sonne vorbeifliegen - mit einem Abstand von 210 Millionen Kilometern und sich dabei rasend schnell bewegen. NOIRLab erwartet, dass der Himmelskörper dann etwa 25.000 Kilometer pro Stunde zurücklegt.