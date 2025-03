Dominik Wenke wechselte in der Winterpause vom SV 08 Steinach zum Landesklasse-Konkurrenten SG Lauscha/Neuhaus. Sein Debüt für die Spielgemeinschaft gab der 26-jährige Innenverteidiger vergangene Woche – über 90 Minuten, im Derby, gegen den 1. FC Sonneberg. Im Interview spricht der Abwehrspieler über die Vorbereitung, das Trainingslager in Tschechien, seine Rolle in der Mannschaft sowie den Auftakt in die Rückrunde mit der SG Lauscha/Neuhaus.