Auf Initiative des Seniorenbeirats wird es zur Fahrplanumstellung im Dezember eine neue Haltestelle auf dem Gelände des Ilmenauer Globus Baumarkts geben. Der Halt wird in die bereits bestehende Linie 311 eingeschleift. Wochentags verkehrt diese Linie vom Busbahnhof nach Kranichfeld und zurück, am Wochenende erreichen ÖPNV-Nutzer damit auch die Therme in Hohenfelden. Der neue Halt wird im Zwei-Stunden-Takt angefahren.