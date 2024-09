Der in Neuhaus am Rennweg geborene Bürgermeister von Saalfeld, Steffen Kania (CDU), soll neuer Präsident des Gemeinde- und Städtebunds in Thüringen werden. Wie der bisherige Präsident Michael Brychcy unserer Zeitung sagte, wurde Kania vom Landesausschuss des kommunalen Spitzenverbandes für das Amt nominiert. „Er ist ein beliebter Bürgermeister und wäre ein guter Nachfolger“, sagte Brychcy, der als langjähriger Bürgermeister von Waltershausen bei der jüngsten Wahl nicht wieder angetreten war. Als Vize-Präsident sei der Weimarer Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) nominiert worden.