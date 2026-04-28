In der Wissenschaft gibt es die so genannte „Kalte Fusion“. Sie wird auch als LENR (Low Energy Nuclear Reactions) bezeichnet und beschreibt das theoretische Verfahren, Atomkerne bei Raumtemperatur oder niedrigen Temperaturen zu verschmelzen, um Energie zu gewinnen – viel Energie. Bildlich gesprochen soll es eine solche „Kalte Fusion“ im KFA Rhön-Rennsteig geben. Aus dem FSV Floh-Seligenthal und dem SV 08 Thuringia Struth-Helmershof, zwei Vereinen, die seit Jahren große Rivalen sind, soll der FC Rennsteig entstehen. Kalt eben, weil aus hitzigen Duellen künftig eine Partnerschaft auf Augenhöhe werden soll, die den Fußball in der Großgemeinde Floh-Seligenthal voranbringt. Fakt ist, dass die „Kalte Fusion“ theoretisch dazu taugt, große Mengen an Energie freizusetzen. Und das wäre in diesem Fall, wenn zwei Spitzenteams der Fußball-Kreisoberliga fusionieren, die zudem noch Teil eines im Nachwuchs sehr ambitionierten Leistungszentrums sind, mit großer Sicherheit auch so. Allein schon weil es dieses Nachwuchs-Leistungszentrum gibt, ist es nur logisch, wenn man im Männerbereich auch zusammenarbeitet, also künftig gemeinsame Sache macht. Eine Kräftebündelung, die es in sich haben dürfte.