Lange wurde nicht nur an den Sportplätzen im Rhön-Rennsteig-Kreis orakelt. Was tut sich in Sachen Fußball in der Gemeinde Floh-Seligenthal? Im Gespräch klären Enrico Danz und Marc Weisheit auf. Der FC Rennsteig wurde bereits am 26. Februar gegründet, Enrico Danz zum 1. Vorsitzenden, Marc Weisheit zum 2. Vorsitzenden gewählt. Sascha Danz ist 3. Vorsitzender, Ingo Simon Schatzmeister. Der Vorstand setzt sich aus weiteren 20 Sportfreunden mit klar umrissenen Aufgaben zusammen, paritätisch je zur Hälfte besetzt von den bisherigen Vereinen FSV Floh-Seligenthal und SV 08 Thuringia Struth-Helmershof. Die sportlichen Leiter Frank Hildenbrand und Alexander Müller sind Bindeglieder zwischen dem Vorstand und den Trainerteams.