Neuer Fußball-Bundestrainer Matthäus lobt Klopps Personalwahl - Effenberg mit Kritik

München - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat den neuen Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp für dessen Wahl der Assistenten gelobt. Dass der DFB-Chefcoach seinen bisherigen Berater Mark Kosicke mit zum Verband nimmt, sei keine Überraschung, schrieb Matthäus in einer Sky-Kolumne. "Kosicke und Klopp kennen sich in- und auswendig, Klopp hat seit Jahrzehnten hundertprozentiges Vertrauen in ihn", erinnerte der 65 Jahre alte Ex-Profi und fand: "Es ist gut, wenn jemand da ist, der Dinge aus einer anderen Perspektive sieht und mit dem man auch mal kontrovers diskutieren kann."