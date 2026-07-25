Neuer Fußball-Bundestrainer Matthäus lobt Klopps Personalwahl - Effenberg mit Kritik

Klopp (59) war am Freitag als neuer Bundestrainer des Deutschen Fußball-Bundes bestätigt worden. Als Co-Trainer fangen seine langjährigen Assistenten Peter Krawietz und Pepijn Lijnders sowie Sven Bender an. Über Klopps früheren Dortmund-Spieler Bender sagte Matthäus: "Er ist nah am Fußball dran und arbeitet sehr seriös. Er gehört einer anderen Generation an und hat eine eigene Denkweise." Er könne dem fast 22 Jahre älteren Klopp andere Impulse geben, "weil er den Fußball anders sieht und näher dran an der Generation der Spieler ist, weil er sich im Nachwuchsfußball auch sehr gut auskennt".