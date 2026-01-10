Seit April macht ein Mann in der Herrengasse den Schmalkaldern die Köpfe schön. Er ist der einzige türkische Friseur in der Fachwerkstadt. „Wenn man extra von Dresden nach Schmalkalden fährt, um zum Friseur zu gehen, sagt das doch alles“, kommentierte ein Nutzer unter den Google Bewertungen des Ladens. Hier hat Inhaber Tanju Oral Videos und Bilder von den verschönerten Frisuren einiger Kunden hochgeladen. Die Bewertungen sind positiv.