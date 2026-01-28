Es hat einiges an Geduld, Energie und auch Kraft gekostet, doch nun ist es so weit: Die Innenausstattung des neuen Friseursalons in der Königseer Straße geht in die letzte Phase: Alles, was Friseurmeisterin Christiane Lindemann noch an den richtigen Platz ihres kleinen, aber feinen Salons bringen muss, steht schon bereit. Am 7. Februar, ab 10 Uhr, möchte sie die Tür ihres behaglich anmutenden Geschäfts erstmals offiziell öffnen. Neugierig sind Bekannte und Nachbarn längst gewesen, haben in den vergangenen Wochen einen neugierigen Blick in den Anbau an das Zuhause der 41-Jährigen geworfen.