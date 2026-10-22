München - Sein neuer Film spielt dort - privat hat er sich aber noch nie dahin gewagt: Schauspieler Elyas M'Barek (44) war nach eigenen Angaben "noch nie" am Ballermann. "Wir waren vier Monate auf Mallorca, ich war nicht einmal in El Arenal", sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ich finde allerdings auch, das ist so ein Klischee, das völlig überholt ist - ohne dass ich jetzt so ein Riesen-Mallorca-Fan bin. Ich bin ja eher Team Ibiza. Aber ich habe durch den Dreh jetzt auch gesehen, was für eine wunderschöne Insel Mallorca ist."