Der schnelle Weg gen Norden via Bahn, zügige Anschlüsse am Coburger Bahnhof? Nicht mehr unbedingt und nicht jederzeit, denn mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn müssen Reisende aus Sonneberg, Neustadt bei Coburg oder Rödental entweder gut im Sprinten sein, sich am Bild von Zugrücklichtern erfreuen oder einen Zubringerzug früher nehmen, sprich eine Stunde früher losfahren. Der geänderte Fahrplan und die damit einhergehende Attraktivität des Coburger Bahnhofs haben nun die Industrie- und Handelskammern in Coburg und Suhl kritisiert. Die Anpassungen sind zwar minimal, aber die Auswirkungen für Fahrgäste riesig. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Coburg hat sich nunmehr direkt an die Adresse der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) in München gewandt und fordert in einem Brief eine schnelle Rückkehr zum alten Zugfahrplan für den Bahnhof Coburg, der bis zum 15. Dezember 2025 gegolten hat.