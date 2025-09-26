Thüringer können sich auf überraschende viele Verbesserungen und Neuerungen zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember im Fernverkehr freuen. Vom ICE-Knoten Erfurt erreicht man künftig zahlreiche Ziele schneller und häufiger als bisher. Durch die Anschlussverbindungen aus Meiningen, Suhl/Zella-Mehlis, Bad Salzungen und Ilmenau profitieren auch viele Südthüringer Fahrgäste von den schnelleren Angeboten.